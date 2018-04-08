فاروق جعفر يفتح النار على إيهاب جلال .. «الزمالك نادى كبير مش مركز شباب».. فيديو

انتقد فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، أداء الفريق أمام مصر المقاصة والخسارة بهدف دون رد فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من الدورى المصرى الممتاز.



وقال فاروق جعفر خلال لقائه ببرنامج المقصورة المذاع عبر قناة دى إم سى سبورت،:"ماذا قدم اللاعبون القادمون فى يناير لنادى الزمالك، رغم كل الضجة التي أثيرت حولهم".



وتابع:" نادى الزمالك كبير مش مركز شباب، ويجب أن يكون المدرب على مستوى اسم النادي".



وأتم:"إيهاب جلال تولى تدريب الزمالك بعد تعرض الإدارة لضغوط من وكلاء اللاعبين".