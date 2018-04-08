«طاقة البرلمان»: مصر من الدول الرائدة في استخدام الطاقة النظيفة

قال النائب أيمن عبد الله وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر مشاركة في اتفاقية تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي لديها إمكانيات هائلة في استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على المناخ، ومن الدول الرائدة في استخدام الطاقة المتجددة بشكل عام.



وأضاف "عبد الله " في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مصر من أوائل الدول التي استخدمت الطاقة النظيفة من توليد الطاقة من الأمواج بالسد العالي وذلك منذ عقود قبل استخدام دول كثيرة للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر كذلك تستغل الطاقة الشمسية بشكل كبير عن طريق مشروع الطاقة الشمسية بمدينة أسوان، لافتًا إلى أن لدينا خبرات كبيرة في مجال استخدام الطاقة المتجددة.

