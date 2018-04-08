فتاة تحاول الانتحار بـ «سم الفئران» بسبب الحوت الأزرق فى الإسكندرية

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما على محاولة الانتحار، داخل منزلها بمنطقة كرموز، غربي الإسكندرية، بتناول سم فئران، بسبب ممارستها لعبة الحوت الأزرق-وهي لعبة إلكترونية تتضمن عدة مراحل وتعليمات، وتسببت في انتحار عدد من المراهقين حول العالم-.



تلقي اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم كرموز بوصول "ي ا د"، 15 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية، مقيمة بدائرة كرموز، لمستشفى الجمهورية العام، مصابة بحالة إعياء شديد (ادعاء تناول مادة غير معلومة)، وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي.



بالانتقال والفحص، تم سؤال والد المصابة "ا د ع"، 41 سنة نجار، مقيم بنفس العنوان، قرر بتناول نجلته مبيدا حشريا (سم فئران)، علي إثر حدوث مشادة كلامية بينها ووالدتها بسبب تأخرها في العودة المنزل، وضعف مستواها الدراسي، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



أثناء الكشف علي المصابة، تلاحظ للطبيبة المعالجة رئيس قسم السموم بالمستشفي الرئيسي الجامعي، وجود وشم عبارة عن حرف p علي الساق اليسري للمصابة المذكورة، وقيام المصابة بالإفصاح لها، عقب إفاقتها- بأنها تمارس لعبة (الحوت الأزرق)، عبر الإنترنت والتي تتضمن في مراحلها رسم وشم حرف "p" رمز اللعبة، علي الساق اليسري وتناول مبيد حشري.



وبسؤال المصابة، أنكرت ما قررته الطبيبة المعالجة، وأيدت ما جاء بأقوال والدها، وتم إخطار النيابة، تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.



وتحرر محضر برقم إداري كرموز، وجار إخطار النيابة.