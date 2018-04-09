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برلمان

رئيس حزب مستقبل وطن وأمنية المرأة يقدمان الهدايا للأطفال الأيتام فى احتفالية أمانة قنا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:02 ص
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن
قدم النائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن، والنائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب وأمنية المرأة بالحزب، هدايا رمزية للأطفال الأيتام خلال الاحتفالية التى نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بقنا.

حضر الاحتفالية حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن بقنا، ومحمد عبدالسلام- أمين التقييم و المتابعة بالحزب وهشام قدوس، أمين الحزب بقنا، ولفيف من قيادات وأعضاء الأمانة بقنا، والأطفال الأيتام المشاركين، إضافة لطلاب وطالبات الجامعة الذين قدموا عروض ترفيهية ومسرحية.

تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية والترفيهية، و استمع رئيس الحزب لمطالب الأطفال واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النائب أشرف رشاد، بأن الاحتفال الأيتام جزء من رسالة الحزب تجاه المجتمع و محاولة لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال.

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