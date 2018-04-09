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برلمان

برلماني: الربط الكهربائي مع السودان له عائد اقتصادي واستراتيجي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:01 ص
محطة كهرباء - أرشيفية
محطة كهرباء - أرشيفية
عبدالله خالد
قال النائب صلاح عيسي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن السودان من أهم الدول الشقيقة التي تمثل عمقا استراتيجيا كبيرا بالنسبة لمصر، ويجمعنا معها علاقة طيبة على مدار التاريخ، موضحًا أهمية التكامل الاقتصادي معها هو أمر أساسي ولابد منه، وذلك عن طريق الربط الكهربائي معها حسب توجيهات الرئيس السيسي.

وأشار "عيسى" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن العمل على الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسودان سيكون له عائد بالجانب الأمني الاستراتيجي والاقتصادي والسياسي، موضحًا أنه سيعود بعائد اقتصادي كبير، خصوصًا ان مصر سيكون لديها وفرة كبيرة في الطاقة في شتى مجالاتها في الفترة القادمة.

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