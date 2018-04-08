مصري يحصل على أفضل سيناريو فيلم في أمريكا وألمانيا والنمسا.. صور

حصل الممثل المصري فارس نبيل رحومة الذي كتب سيناريو وقام ببطولة الفيلم النمساوي Migrantigen للمخرج النمساوي أرمن Arman T. Riahi، على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان ناشفيل Nashville بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على أفضل فيلم في مهرجان ماكساوبلس Maxoblus الألماني، وكذلك حصل أفضل فيلم في مهرجان مدينة Graz النمساوية وأخيرا حصد أكبر جائزة سينمائية في ألمانيا والنمسا وهي جائزة Romy المسماه باسم الممثلة Romy shneider زوجة النجم الفرنسي الشهير ألن ديلون النمساوية الجنسية.



وهنأ الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ليوبن برئاسة المهندس حسام بازينة الفنان المصري فارس رحومة على هذه الجوائز.



وقال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا إن الاتحاد بصدد الإعداد لتكريم النجم المصري، خلال احتفالية ستقام أوائل شهر مايو المقبل، مؤكدا أن فارس رحومة مثال رائع للموهبة المصرية، وأنه ينظم في عقد المواهب المصرية المتميزة بالخارج، كما أنه يمثل أبناء الجيل الثاني والثالث من مصريي المهجر الأوروبي الذين يملكون مواهب وقدرات هائلة، نطالب دائما بالاهتمام بها، كما نؤمن بأنها ستضيف إضافات هائلة لمصر في مستقبل الأيام.



ومن ناحيته ذكر مجدي العشري الرئيس السابق لرابطة الثقافة العربية بفيينا أن فوز فارس رحومة بهذه الجوائز من أكثر من مهرجان عالمي إنما يعكس موهبة فنية مصرية متميزة، حيث أن مثل هذه المهرجانات يقوم بالتقييم والتحكيم فيها لجان متخصصة فائقة التميز، كما أن المنافسين فيها أفلام متميزة قام عليها فنانون كبار، وعمل فيها طواقم فنية بارعة، وهو ما يؤكد تفوق الفنان المصري فارس رحومة، متمنيا له مزيد التألق، مطالبا بالتواصل بين الدولة المصرية وأبناء مصر من الجيلين الثاني والثالث.



الجدير بالذكر أن كل من والد فارس بطل الفيلم وكاتب السيناريو نبيل رحومة وأخاه كريم قد شاركاه في التمثيل في هذا الفيلم الذي تم انتاجه العام الماضي ٢٠١٧.