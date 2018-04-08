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أحمد كريمة: شم النسيم عيد مصري قديم ذكر في القرآن.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:48 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
هنأ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، المصريين بمناسبة أعياد شم النسيم قائلا "كل عام والمصريين بكل خير وسعادة وسلام".

وأضاف"كريمة"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية فاتن عبدالمعبود، في برنامجها«دفتر أحوال» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أن " شم النسيم" عيد مصري قديم لا علاقة له بالمعتقدات الدينية، وتم ذكره في القرآن الكريم في سورة "طه"، في رواية سيدنا موسي في مبارزة السحرة وقال موعدنا يوم الزينة، موضحًا ان سيدنا موسى اختار هذا اليوم لتجمع المصريين على ضفاف النيل؛ احتفالًا بظهور البصل والخضراوات.

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