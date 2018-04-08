الأهلي يوافق على إعارة عبدالله السعيد لمدة شهرين دون مقابل

وافقت لجنة الكرة بالأهلي على رحيل عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق على سبيل الإعارة لمدة شهرين إ لى أحد أندية فنلندا لمنحة فرصة المشاركة أساسيًا حتى لا يتأثر مستواه قبل مشاركة المنتخب الوطني دون الحصول على مقابل مادي.





وكانت لجنة الكرة وافقت على بيع السعيد لأهلي جدة مقابل 3 ملايين دولار بدءًا من شهر يوليو المقبل.





ومن المقرر أن يخضع السعيد للكشف الطبي غدًا بأحد الأندية الفنلندية، ووصل السعيد منذ ساعات قليلة إلى فنلندا لإنهاء إجراء إعارته لمدة شهرين.



