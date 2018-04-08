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رياضة

الأهلي يوافق على إعارة عبدالله السعيد لمدة شهرين دون مقابل

الأحد 08/أبريل/2018 - 11:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وافقت لجنة الكرة بالأهلي على رحيل عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق على سبيل الإعارة لمدة شهرين إلى أحد أندية فنلندا لمنحة فرصة المشاركة أساسيًا حتى لا يتأثر مستواه قبل مشاركة المنتخب الوطني دون الحصول على مقابل مادي.

وكانت لجنة الكرة وافقت على بيع السعيد لأهلي جدة مقابل 3 ملايين دولار بدءًا من شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يخضع السعيد للكشف الطبي غدًا بأحد الأندية الفنلندية، ووصل السعيد منذ ساعات قليلة إلى فنلندا لإنهاء إجراء إعارته لمدة شهرين.

ورفض السعيد الكشف عن اسم النادي لحين إجراء كافة الأمور الخاصة بالإعارة لمدة شهرين.

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