انتداب المعمل الجنائي لمعاينة سيارة ملطخة بالدماء بالسلام

أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة سيارة عثر عليها ملطخة بالدماء وطلقات نارية بشارع أبو أحمد بمنطقة النهضة.



كان قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود سيارة بها آثار طلقات نارية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على سيارة سوداء اللون بها آثار لطلقتين، كما وجد آثار دماء على مقعد السائق وتبين عدم وجوده.



وتناقش الأجهزة الأمنية شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.