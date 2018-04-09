حبس عامل قتل شقيقه لمعاتبته على تعاطي المخدرات بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح شقيقه لكثرة معاتبته على تعاطي المخدرات.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، إخطارًا من المستشفى بوصول عامل جثة هامدة إثر إصابته بطعن فى الرقبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم شقيقه، مدمن مخدرات.



وكشفت التحريات أن المجنى عليه كان يعاتب شقيقه المتهم بسبب تعاطيه المخدرات وتم القبض عليه، وإحالته للنيابة التى أمرت بقرارها السابق.