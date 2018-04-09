صحف اليوم .. رئيس الوزراء: طرح الشركات الحكومية بالبورصة يجذب الاستثمارات .. «نباتات القطف والزينة كنز مصر المفقود» .. الأحزاب تطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون «الإدارة المحلية»

الوطن

معرض زهور 2018 .. «نباتات القطف والزينة كنز مصر المفقود»



لماذا لا يتبنى المسئولون فى مصر مشروعا قوميا لزراعة زهور القطف والصبار ولماذا تراجع ترتيب مصر فى هذا المجال بعد أن كانت تتواجد المراكز الأولى على مستوى العالم في تصدير الزهور؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة على الساحة تزامنا مع انعقاد الدورة الحالية لمعرض زهور الربيع بعد تصريح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال افتتاح المعرض بأن صادرات مصر من زهور القطف ونباتات الزينة خلال الموسم الماضي بلغت حوالى 41 ألف طنا بقيمة إجمالية 62.5 مليون دولار، معتبرا أن الدول العربية هى أكبر الأسواق لنباتات الزينة المصرية، وهناك طلب كبير على منتجاتنا من الزهور فى عدد من البلدان الأوروبية.



معرض زهور الربيع لعام 2018 ضم نباتات وأشجار مختلفة ونادرة، ونباتات ظل وزينة وزهور القطف والصبارات، على مساحة 29 ألف متر مربع منها 4 آلاف م2 مساحات مغطاه، و 25 ألف م 2 مساحة مكشوفة، بمشاركة 163 عارضًا من شركات وجهات حكومية، بخلاف شركات من المانيا،وهولندا، وايطاليا، وسوريا، والأردن.



داخل مزرعة الصبار العالمية تقف بكل نشاط تنتقل «نوال الريس» المعروفة باسم سيدة الصبار بين الشتلات والمعروضات لتشرح كيف بدأت وهي خريجة السياحة والفنادق الاهتمام هي وزوجها رجل القانون المستشار ثروت بدوي بزراعة الصبار منذ 36 عاما بعد غرامهما بهذا النبات فى أعقاب قراءة كتاب عن الصبار وقع بين أيديهم بالصدفة ليصبحا بعد 36 عاما من أكبر مستذرعي هذا النبات بعد نجاحهما في زراعته من البذور التي جمعاها من كل انحاء العالم لتصبح مزرعتهما موطنا لـ 12 ألف نوع بما يمثل 50% من المعروف عالميا من أنواع الصبار، وبادرتنا بالقول:« مكثنا نزرع هذه النباتات كهواية لاكثر من 16 عاما واكتفينا طوال هذه السنوات بالأستمتاع بمزرعتنا وهي تكبر تتنامى وأمام أصرار الأصدقاء بدأنا في المشاركة بالمنتج في المعارض الخارجية وتجمعات محبي النباتات وهو ما غير حياتنا 180 درجة فأصبح لقبي «سيدة الصبار» وأصبح هو عاشق الصبار بما نملكة من نباتات يصل عمر بعضها الى مابين 70 الى 100 عام وهو ما يعد ثروة قومية ولدينا نباتات لا يوجد منها سوى 5 قطع فى العالم إحدها فى مزرعة الصبار العالمية»



ويشير أحمد حمدي صاحب مزرعة ورود ، أن صناعة الزهور فى مصر قديمة جدا، والإنتاج يتم للسوق المحلى وللتصدير،حيث كنا نقوم بالتصدير لأوروبا حتى عام 2008، لكن انخفضت صادراتنا إلى وروبا، ويتم التركيز على التصدير للدول العربية نتيجة بسبب الأسعار وارتفاع تكلفة النقل، والآن نصدر نحو 90 % من صادراتنا للدول العربية والشرق الأوسط، و10 % فقط للدول الأوروبية.



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القليوبية .. «بورصة الزهور.. ومشاتل القناطر تبحث عن «ماء الحياة»

هنا القناطر الخيرية.. أكبر حدائق الشرق وصاحبة لقب «بورصة الزهور» ففى هذه البقعة الساحرة تمتلك مصر أكبر ثروة من الأشجار والزهور النادرة والحدائق الشاسعة علي النيل لكن مهملة وغير مستغلة بسبب تدهور حال صناعة وإستثمار الزهور والورود والتى كان من الممكن أن تحول القناطر إلي «حديقة من الدولارات» لو أحسن استغلالها لأنها رافد جديد وقوى للإقتصاد لأن هذه المنطقة تذخر بعدد من القري الكبري التي تشهر بزراعة الورود منها قريتي عزبة الاهالي وجزيرة الشعير حيث تنتشر بها الكثير من المشاتل والاراضي التي تقوم علي زراعة الورود ولكن الوضع علي الارض مختلف ومغاير تماما ويؤكد انه لا يوجد اهتمام بهذه الصناعة والتجارة ولكنها موجودة فقط من أجل الفرجة نظرا للتدهور الكبير الذى تعانى منه أسواق بيع الزهور والورورد وأشجار الزينة.



وتعد قرية عزبة الاهالي هي المركز الرئيسي لزراعة الورد وزهور القطف علي مستوي الجمهورية وتمتد مشاتل ومزارع الورود علي مساحة 150 فدانا وهو ماجعلها محط أنظار جميع العاملين في مجال الورود لدرجة أنه في عام 2010 تم طرح إقامة مشروع إقامة بورصة للزهور بها أسوة بالموجودة في هولندا ولكن الأمر لم يستمر في ظل الأزمات التي تواجه الزراعة وعدم الإهتمام الحكومي بتنمية وزراعة الزهور رغم أن زهور القطف فى مصر لها شهرة عالمية وإنتاجها من الورد البلدي المصرى ينافس فى الأسواق العربية كما أن زهور "البوكيهات " التي تزرع في الشتاء لها رواج كبير في أسواق أوروبا .



يقول حامد الشرقاوي أحد منتجي ومصدري الزهور في عزبة الاهالي أن العزبة مشهورة بزهور القطف التي يطلق عليها زهور البوكيهات بجانب الورد البلدي المصري الشهير والذي يلقي حاليا منافسة من بعض الدول الأفريقية التي تنتجه بتكلفة أقل مشيرا إلى أن منطقة عزبة الاهالي تعد «قبلة» الموردين والمصدرين والتجار المحليين لشراء المحصول ومنتجاتها تحظى بالقبول فى الأسواق العربية وخاصة دول الخليج ورغم ذلك لا يوجد اهتمام بهذا النشاط من قبل الجهات المعنية وخاصة وزارة الزراعة .



ويضيف خالد سعداوي صاحب مشتل بالقناطر أن وزارة الزراعة لاتنظر لزراعة الورد والزهور علي أنها مصدر للدخل القومي ولم تحرك ساكنا لحل أزمات منتجي الزهور المحرومين من حصص السماد الحكومي المدعم ويتم شراؤه من السوق السوداء ولايوجد أي خدمات إرشادية أو مبيدات تصرفها وزارة الزراعة للممزارعين بل تتركهم فريسة للادوية المغشوشة فى الوقت الذى يتم فيه دعم مصدري الزهور بينما المزارع لا يحصل علي أي شئ.



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الأحزاب تطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون «الإدارة المحلية»

طالبت قيادات حزبية، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الادارة المحلية لإجراء انتخابات المحليات التي تأخرت أكثر من7 سنوات، منذ حل المجالس المحلية بحكم قضائى في مارس 2011 ، ويعمل جهاز الدولة التنفيذي، منذ ذلك الحين بدون رقابة شعبية حقيقية تقلل من فاتورة الفساد، التي ارهقت المصريين، وأثرت سليبا على مرافق الدولة.



واختلف قيادات الاحزاب حول أهمية اندماج الاحزاب وتأثيرها على قدرتها فى حصد أكبر عدد من المقاعد حال الاندماج، حيث يري البعض أن الاندماج فكرة غيرعملية والبعض الأخر يؤكد أنها مهمة ويجب أن يسبقها تنسيق قبل الانتخابات وليس أثناء العملية الانتخابية حتى تنجح التجربة.

وقال سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري إن إجراء الانتخابات المحلية بشكل سريع بات ضروريا، مشيرا إلى أن اجراء الانتخابات يتطلب انجاز البرلمان لقانون الادارة المحلية، وتابع: «نتمني إصدار قانون تُجري من خلاله الانتخابات بنظام القائمة النسبية لإعطاء فرصة أكبر للأحزاب وتحجيم دور المال السياسي».



وطالب «عبدالغني» الدولة بدعم الاحزاب السياسية على كافة المستويات لضمان تواجد شبابها وأعضاءها في المحليات بقوة، لأنهم لديهم من الوعي والخبرة بطبيعة عمل المحليات والعمل الرقابي أكثر بكثير من المرشحين المستقلين، الذين ينجحون بالنفوذ العائلي والقبلي أو بالمال السياسي.



وقال إن فكرة اندماج الاحزاب غير عملية، لأن مصر كان بها 4 أحزاب في السبعينيات ولم تزدهر الحياة السياسية، مشيرا الى أن الاحزاب يقع على عاتقها مسؤلية الاستعداد للمحليات من الان، لأن حصد الاحزاب عدد كبير من المقاعد في الانتخابات سيساعدها على تكوين قواعد شعبية مؤمنة بها وبدورها.



من جانبه أكد جهاد سيف مساعد رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمي باسم الحزب إن المواطن غير واعي بحجم الانجاز الضخم الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاربع سنوات الاولي من حكمة، بسبب غياب الرقابة الشعبية المحلية، مشيرا الى ان الفساد في المحليات ساهم في شعور البعض بعدم الرضا وعلى البرلمان ان يُصدر قانون المحليات، بشكل سريع، من أجل إجراء الانتخابات التي ستساهم في مواجهة الفساد المستشري، في كل المدن والقري بالمحافظات.



وأضاف «سيف» أن المحليات هي الجهاز المسؤل عن توفير قدر كبير من احتياجات المواطن اليومية ولهذا نطالب كحزبيين بسرعة إجراء الانتخابات ليراقب الشعب من خلال ممثلية هذا الجهاز، متابعا أن الاحزاب عليها إعداد العدة والاستعداد لخوض الانتخابات المحلية، وتدريب الشباب على العمل الرقابي في المحليات إلا أن عدم إصدار القانون يُعطلنا كثيرا بسبب عدم معرفتنا اذا كانت الانتخابات ستُجري على نظام القائمة المغلقة المطلقة أم الفردي أم القائمة النسبية، وأكد أن الحزب يرحب بأي تحالف في انتخابات المحليات .

وقال عاطف مغاوري نائب رىيس حزب التجمع إن عمل الجهاز التنفيذي بدون رقابة شعبية يتسبب في خلل وفساد الجهاز المحلي، لافتا إلى ان المجالس المحلية المنتخبة تم الغاءها بحكم محكمة في عام 2011، باعتبارها كانت مرتعا ونافذة للحزب الوطنى وحتى لا تكون بديلا له، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لانجاز قانون جديد للادارة المحلية يساهم في القضاء على مشكلات القانون القديم ويراعي التمييز الايجابي الذي تضمنه الدستور الجديد لصالح "المرأة والشباب وذوي الاعاقة والمصريين في الخارج والاقباط".



وطالب «مغاورى» الاحزاب السياسية بالاستعداد للانتخابات المحلية لاسيما وان الدستور ينص على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية بعد 60 يوم من اصدار القانون، موضحا أن الانتخابات المحلية هي المفرخة الحقيقية للقيادات السياسية التي ستساهم في خروج نخبة سياسية جديدة بديلة للنخبة الحالية التي تتسلط على رقاب الشعب.



وأضاف محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين أن التعددية الحزبية الرقمية وهمية ونحن نحتاج لتعددية حزبية حقيقية وفقًا للدستور ولن تأتي إلا باندماج الاحزاب المتوافقة فى الايدلوجيات والرؤي السياسية بدلًا من التشرذم فى 104 حزب سياسي مما أدي الي ضعف "الحياة السياسية" فى مصر وعدم استطاعة كل الاحزاب التأثير بالقدر الكافي فى القضايا الشاغلة للمواطن المصري.



الأخبار

رئيس الوزراء: طرح الشركات الحكومية بالبورصة يجذب الاستثمارات



أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف لتنشيط البورصة التي تمثل تقييما حقيقيا لأداء الشركات كما تعكس مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، إلي جانب قاعدة الملكية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، واظهار قيمة الاصول المملوكة لمصر، وتوفير تمويل اضافي للشركات يمكنها من التوسع في مشروعاتها واعادة الهيكلة وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارتها. وشدد إسماعيل علي أن البرنامج لا يستهدف الاستغناء عن أي من العمالة بها، بل يقوم علي الطرح في البورصة، لتوجيه حصيلة الطرح لدعم قدرات الشركات علي النمو وتحسين أوضاعها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أمس لمناقشة برنامج الطروحات الحكومية، بحضور وزراء البترول والمالية، وقيادات شركات البترول.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن شركات البترول، من أفضل الشركات التي يمكن البدء في طرح جانب من رأس مالها بالبورصة خلال الفترة المقبلة، كما ان قطاع البترول يعد أهم القطاعات الواعدة التي تدعم الاقتصاد القومي والتي تشهد طفرة كبيرة، وانه يخضع لعملية إعادة هيكلة تتم بشكل تدريجي، ويهدف البرنامج إلي ايجاد تمويل يساعد تلك الشركات علي التوسع في أعمالها بما يخدم الأهداف القومية التي يحققها هذا القطاع الهام.



وأوضح عمرو الجارحي وزير المالية أن برنامج الطروحات خطوة تساهم في وضع اقتصادنا علي الطريق الصحيح، للقضاء علي الاختلالات الهيكلية التي عانت البلاد منها لفترات طويلة، وأشار إلي أن القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة من المتوقع أن تصل إلي حوالي 80 مليار جنيه، ويتضمن البرنامج أكثر من عشرين شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولي بالبورصة، وأخري يتم زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.



الجمهورية:

الجيش الأسطورة.. يتحدي التحدي

تصفية 4 تكفيريين والقبض علي 250 مجرمًا وتدمير 386 وكرًا و30 عبوة ناسفة

ضبط 16 قنبلة.. و8 دانات هاون وحرق 20 مزرعة بانجو



أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الثامن عشر بشأن العملية "سيناء 2018" لمكافحة الإرهاب. أكدت فيه أنه تم القضاء علي 4 تكفيريين شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير العديد من الأوكار والأهداف الخاصة بالإرهابيين بشمال ووسط سيناء.



قال البيان إن القوات الجوية دمرت وكرين للعناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين والقضاء علي 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض علي اثنين آخرين بوسط سيناء والقضاء علي عنصر تكفيري عثر بحوزته علي مبالغ مالية وعدد من الهواتف المحمولة وكمية من الحشيش بشمال سيناء.



كما تم تدمير والتحفظ علي 46 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية وتدمير 114 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير 386 ملجأ ووكرًا ومخزنًا عثر بداخلها علي عدد 16 قنبلة يدوية و8 دانات هاون.



كما تم تفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.



ألقت القوات القبض علي عدد 250 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.



دمرت القوات 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء.



واستكمالًا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية فقد انتشر عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها.



الشروق

«الشروق» تنشر تفاصيل توصية نيابة النقض فى قضية «أبوتريكة وتمويل الإخوان»



• الحيثيات: قرار الإدراج به عبارات معماة مجهلة.. لم يوضح الوقائع ولم يشرح الصلة بين الأموال والجرائم الإرهابية

• النيابة توصى بإلغاء قرارى تشكيل لجنة التحفظ وتسمية أعضائها.. وبتأييد إدراج مالكى شركة الواحة التعليمية فقط

• رفض الدفوع بعدم دستورية قانون «الكيانات» وبضرورة حضور المتهمين وتقديم الدفاع وبتضمين القرار أسماء أموات





حصلت «الشروق» على مذكرة نيابة النقض التى قدمت فيها توصية لمحكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان، فضلا عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى.



وتقدم بالطعن على القرار 1254 من بين 1538 مدرجا، وانتهت التوصية ــ التى جاءت فى 294 صفحة ــ بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قرارا جديدا بالنسبة للطاعنين، ولمن لم تُقبل محكمة النقض طعنهم شكلا، ومن لم يطعن على تلك القرارات من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.



ومن المقرر أن تنظر دائرة «الأربعاء» بمحكمة النقض جميع الطعون المقدمة على القرار، بجلسة 18 إبريل الحالى، كقضية واحدة يصدر فيها حكم واحد.



وجاء رأى النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار فى «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة فى قانون الكيانات الإرهابية، وأوصت بإلغاء قرارين لاحقين صدرا فى مايو وأغسطس 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح.



• «قصور فى التسبيب»



جاءت الأسباب الرئيسية للتوصية بالإلغاء على النحو التالى:

ــ القرار جاء فى عبارات عامة مجهلة لم توضع الأفعال ولم تستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع.

ـ القرار لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون.

ــ لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من وجوب تسبيب تلك القرارات.

ــ لم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها.

ــ لم يستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع ولم يحدد الجهة المنوط بها إدارتها.





وأوضحت النيابة أن المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد نصت فى فقرتها الثانية على أن «يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة بهذا الطلب»، ونصت فى فقرتها الرابعة على أن «تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات اللازمة»، وبموجب الفقرة الرابعة لابد أن يشتمل قرار الإدراج على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا، مشيرة إلى أن المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التى بنى عليها القرار والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى يقصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات، ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره.







• «إجراءات الطعن الجديدة وتشكيل لجنة التحفظ»



لوحظ أن توصية الإلغاء والإعادة لمحكمة الجنايات شملت قرارى تعيين جهات إدارة الأموال على الرغم من صدورهما بعد تعديل إجراءات الطعن بمحكمة النقض بالقانون 11 لسنة 2017 الصادر فى 27 أبريل 2017، وهو ما كان يعنى فى الأوضاع العادية أن توصى نيابة النقض بأن تلغى محكمة النقض القرارين وتتصدى لهما موضوعيا مباشرة.



لكن النيابة قالت إن القرارين صدرا كونهما أثرا مترتبا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودا وعدما، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج على إحدى القائمتين المنصوص عليهما بالقانون المشار إليه، ولا تكون لهما قائمة إذا ما ألغى القرار المذكور ودون أن يغير فى ذلك صدورهما بعد التعديل الوارد بالقانون 11 لسنة 2017 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعمول به اعتبارا من مايو 2017 وحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض رقم 16995 لسنة 86 قضائية الصادر بجلسة 6 سبتمبر 2017 الذى قصر نفاذ ذلك التعديل على الأحكام التى تصدر بعد ذلك التعديل.



• «دفوع لم تقبلها نيابة النقض»



على الرغم من كفاية ما سبق لتنتهى النيابة إلى رأيها بقبول طعن المتهمين، فإنها ردت على العديد من الدفوع التى لم تقبلها، تطبيقا لأحكام سابقة صدرت من محكمة النقض العامين الماضيين فى وقائع الإدراج على قوائم الإرهاب.



ــ الدفع بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية لصدوره ممن لا ولاية له وهو رئيس الجمهورية فى فبراير 2015 قبل انعقاد البرلمان: قالت النيابة إن الدفع بعدم دستورية القانون لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، حتى إذا لم يوجب القانون حضور الدفاع أمام محكمة أول درجة، كما لا يجوز النعى بعدم التفات محكمة الجنايات لذلك.



ــ عدم خضوع المتهمين للتحقيق: قالت النيابة إن قانون الكيانات لم يستلزم صدور طلب الإدراج مشفوعا بأمر إحالة أو تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يصبغ عليه صفة اتهام معين.



ــ محكمة الجنايات لم تخطر المتهمين لتقديم الدفاع: ردت النيابة على هذا الدفع المهم بأن محكمة الجنايات غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره، وتفصل فى الطلب منعقدة فى غرفة مشورة، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالا بحق الدفاع.



ــ عدم حضور المتهمين أمام المحكمة: ردت النيابة بأن قرار الإدراج لم يصدر فى موضوع خصومة جنائية، ولم تفصل المحكمة فى دعوى جنائية، ومن ثم لا يُشترط الحضور.



ــ صدور القرار بدون مرافعة دفاع المتهمين: ردت النيابة بأن صدور القرار فى غرفة مشورة لا يشترط حصول المرافعة، وأن القرار صدر من القاضى بجلسة علنية.



ــ عدم صدور أحكام نهائية أو عدم كفاية التحريات: قالت النيابة إن الدفع غير سديد، إذ لم يقيد القانون محكمة الجنايات وهى تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروطا معينة فى الأدلة والقرائن التى يعول عليها القرار.



ــ الاستناد إلى حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ: وصفت النيابة هذا الدفع بأنه لا يعدو إجدلا فى تقدير الدليل ويهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة وهو مالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.



ــ استهلال القرار برأى سياسى: قالت النيابة إن قرار الإدراج لم يكن بحاجة إلى هذا الاستهلال المشار إليه والذى لم يكن له أثر فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهت إليها، حيث أقام قضاءه على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، ولذا فإن دفع الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد، فضلا عن أن المعنى الذى أثاره الدفاع لا تسايره محكمة النقض.



ــ القرار باطل لإدراجه متوفين: ردت النيابة بأنه ليس مقبولا أن يثير الطاعن فى أوجه طعنه ما ليس له شأن به، مثل إدراج أسماء بعض المحكوم عليهم رغم وفاتهم، إذ أنه من المقرر ألا يُقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.



• «توصية بتأييد إدراج 4 أشخاص»



على الرغم من صدور توصية النيابة بإلغاء قرار الإدراج الأكبر والأهم المرتبط بقضية تمويل الإخوان 653 لسنة 2014، فإنها أوصت بتأييد قرار إدراج 4 متهمين فى نفس القضية هم: هدى رزق وإيمان صبرى وأحمد صبرى والمعتز صبرى، مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتى أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة.



وذكرت النيابة أن ذلك القرار الذى صدر فى 10 مايو الماضى أورد حيثيات تثبت اقتناع المحكمة بجدية طلب النائب العام، وجدية المستندات المشفوعة به، رافضة الدفع بعدم كفاية الاستناد لتحريات الأمن الوطنى، بحجة أن قانون الكيانات لم يقيد المحكمة وهى تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين لإثبات الاتهام ولم يشترط شروطا معينة فى الأدلة أو القرائن التى يعول عليها.



وردت النيابة على الدفع بأن أثر التحفظ على الأموال أو تجميدها يعتبر عقوبة بما يهدر حجية حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال الشركة التعليمية المملوكة للمتهمين، قائلة إن «التجميد لا يعدو كونه تحفظا مؤقتا على الأموال بمنع التصرف فيها، ويختلف عن المصادرة التى لا تكون إلا بحكم قضائى، وأن تطبيق هذا التجميد مرهون بثبوت استخدام هذه الأموال فى نشاط إرهابى، وبالتالى فهى تعتبر فى واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التى استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية».