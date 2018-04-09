«الرقابة المالية» : 150 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بشركات التأمين بحلول 2022

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن تطوير قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة أحد المحاور التى ترتكز عليها الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2022/2018).



أكد عمران ، فى تصريحات له ، أن الهيئة تسعى لتعميق مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز 1% خلال الأربع سنوات القادمة بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل الى حوالى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال 2017.



أضاف عمران ، أن الخطة الاستراتيجية تستهدف رفع صافي استثمارات شركات التأمين الى حوالى 150 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بـ86 مليار جنيه عام 2017، فضلا عن زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة من 60 مليار جنيه الى 100 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة.



أشار عمران ، إلى أن هيئة الرقابة المالية ستعمل على برنامج مكثف لتنمية و تطوير سوق شركات التأمين اعتمادا على مجموعة من السياسات والمبادرات أهمها مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع "الشمول التأمينى" ، زيادة التغطية التأمينية الإجبارية ، تطوير التشريعات الحاكمة للنشاط التأمين ، تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرقابة ، إنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصرى ، زيادة الوعى التأمينى لدى المجتمع وقطاعات الاعمال بالاضافة الى العمل على تطوير صناديق التأمين الخاصة.