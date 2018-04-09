حبس حارس عقار وسايس لسرقتهما 18 ألف جنيه من شقة بالظاهر

قررت نيابة الظاهر، حبس حارس عقار وسايس 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهما بسرقة 18 ألأف جنية من شقة .



كان قد نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط حارس عقار وسايس سرقا 18 ألف جنيه من داخل شقة بالظاهر.



كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الظاهر تفيد بأن حارس عقار وسايس ظهرت عليهما علامات الثراء والإنفاق ببذخ رغم كونهما من محدودي الدخل.



تم ضبطهما واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقر الأول بأنه نظرا لعمله كحارس للعقار سكن المجني عليها وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية بالشقة سكنها، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.



وفي سبيل ذلك قام بمغافلتها واستولى على مفتاح الشقة سكنها وتمكن بمساعدة الثاني من اصطناع نسخه منه واستوليا على 18 ألف جنيه من داخل الشقة سكن المجني عليها.



تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط 15700 جنيه من متحصلات الواقعة.