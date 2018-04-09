ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس حارس عقار وسايس لسرقتهما 18 ألف جنيه من شقة بالظاهر

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:13 ص
حبس
حبس
أحمد زهران
قررت نيابة الظاهر، حبس حارس عقار وسايس 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهما بسرقة 18 ألأف جنية من شقة .

كان قد نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط حارس عقار وسايس سرقا 18 ألف جنيه من داخل شقة بالظاهر.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الظاهر تفيد بأن حارس عقار وسايس ظهرت عليهما علامات الثراء والإنفاق ببذخ رغم كونهما من محدودي الدخل.

تم ضبطهما واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقر الأول بأنه نظرا لعمله كحارس للعقار سكن المجني عليها وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية بالشقة سكنها، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.

وفي سبيل ذلك قام بمغافلتها واستولى على مفتاح الشقة سكنها وتمكن بمساعدة الثاني من اصطناع نسخه منه واستوليا على 18 ألف جنيه من داخل الشقة سكن المجني عليها.

تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط 15700 جنيه من متحصلات الواقعة.

ترشيحاتنا

الشاطر: غضب في الجبلاية بسبب "فسيخ الحامول"

رضا عبدالعال يرشح "رامبو" لقيادة فريق الزمالك

إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. سعر خيالى لفستان «درة».. وإطلالة جريئة لميريهان.. وإليسا تتألق

‏إبراهيم سعيد عن هزيمة الزمالك: «لو معاهم جوارديولا هيعتزل التدريب»

الأهلي يوافق على إعارة عبدالله السعيد لمدة شهرين دون مقابل

فتاة تحاول الانتحار بـ «سم الفئران» بسبب الحوت الأزرق فى الإسكندرية

هاري كين: لا أستطيع التحكم فما يفعله محمد صلاح

نجم الأهلى السابق لـ إيهاب جلال : "الزمالك كبير عليك"

صحيفة: 6 ذئاب باكستانيين يختطفون طفلا مصريا ويعتدون عليه في الكويت

مذيعة تحمل كفنها على الهواء بعد تهديدها بالقتل.. فيديو

"الأهلي والزمالك" يتنافسان للحصول على "ايريك تراوري"

مصدر أمني ينفى محاولة شخص وضع عبوة ناسفة أمام كنيسة بالعبور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

حسام حبيب يحيي حفلا بالسخنة في اليوم التالي لزواجه من شيرين .. صور

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

شاهد .. 50 صورة من مباراة التعادل السلبي بين الأهلي وسموحة

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

فيديو

حسن مصطفى : لا يجب الأضرار بموظفين نادي الزمالك .. فيديو
شاهد.. المقاصة يكشف تفاصيل مثيرة حول انتقال «الشحات وانطوي وأحمد سامي» للأهلي
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو
رئيس شعبة الدواجن: مصر تنتج 11 مليار بيضة سنويا .. فيديو
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: سعدت بمجهودات "السيسي" في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟