حسن كامي باكيًا: زوجتي كانت أمي وابنتي وصديقتي.. فيديو

قال الفنان حسن كامي، إن حبه لزوجته ووفاءه لها بعد رحيلها لا يعتبر إخلاصا، ولكن سداد جزء بسيط من أفضالها عليه، مشيرا إلى أنها كانت زوجته، وأمه، وابنته، وصديقته، وكل شيء في حياته.



وأضاف كامي، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أنه كتب كل ثروته باسم زوجته، إلا أن بعد وفاتها، أعاد أهل زوجته له ثروته وكتبوها باسمه.



وبكى الفنان حسن كامي، بعد تذكره زوجته، قائلا: "زوجتي كانت دايما مبتسمة، وخدومة وعمرها ما تكسف حد، واوعى حد يهين أي ست في أنوثتها بنظرته لست تانية"، مضيفا: "أنا جرحت زوجتي لما بصيت لواحدة تانية، وتسببت في بكائها، لكن قبلت قدميها بعد بكائها".

