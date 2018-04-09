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حوادث

حبس موظف بالتضامن سرق «كروت ائتمان» عدد من المواطنين بالأميرية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:43 ص
حبس
حبس
اسلام مقلد
قررت نيابة الأميرية الجزئية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، حبس موظف بوزارة التضامن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة "كروت ائتمان" عدد من المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

وكانت تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية خلال تفقدهم للحالة الأمنية بمساكن الشركة السعودية من ضبط موظف بوزارة التضامن، وبحوزته 9 "فيزا كارت" خاصة بالبنك الأهلي وبنك مصر و2 كارت صرف معاشات صادر من وزارة التضامن و6850 جنيها.

وعقب ضبطه حضر مخلص جمارك وقرر أنه اثناء قيامه بسحب مبلغ مالي من ماكينة الصراف الآلي خاصة بالبنك الأهلي تقابل معه المتهم المضبوط، وتمكن من مغافلته والاستيلاء على كارت الفيزا الخاص به عقب إيهامه بعطل الماكينة، وعقب انصرافه اكتشف أن المتهم استولى على 5000 جنيه من حسابه الشخصي.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقرر أن المضبوطات حيازته خاصة بالمواطنين تمكن من مغافلتهم والاستيلاء على الفيزا الخاصة بهم واستخدامها في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم.

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