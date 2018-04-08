نتائج أولية: انتخاب رئيس وزراء المجر أوربان لفترة جديدة

انتخب حزب فيدس الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لفترة ثالثة على التوالي اليوم "الأحد" وبتفويض قوي، وذلك بعد أن أظهرت نتائج أولية احتمال فوز فيدس بأغلبية الثلثين في البرلمان.



وبعد إحصاء 74.6 في المئة من الأصوات، توقعت بيانات المكتب الوطني للانتخابات فوز فيدس بما يصل إلى 134 مقعدا في البرلمان المؤلف من 199 مقعدا، ومن المتوقع فوز حزب يوبيك بما مجموعه 26 مقعدا مع حلول الحزب الاشتراكي المجري في المركز الثالث بعشرين مقعدا.