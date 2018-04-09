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منوعات

أب مكلوم أمام جثة طفلته: «سامحيني يا بابا».. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 12:11 ص
صدى البلد
وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو حزين، يظهر إنهيار أب أمام جثة طفلته التى راحت ضحية هجوم كيميائى على مدينة "دوما"، جاءت عبارته المؤثرة:"سامحيني يا بابا.. قومي يا بابا جبتلك شوكولاتة".

يأتى الفيديو ضمن عدة مقاطع تظهر ضحايا الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق الشرقية، وظهر في تسجيل آخر، والد طفل صغير وهو يبكي قائلًا: "الله يرحمك ويسامحك يا محمد".

يذكر أن الفيديو انتشر بقوة فى الساعات الماضية، بعدما تأثر الرواد بكلمات الأب المكلوم على طفلته التى راحت ضحية الهجوم، وبحسب مصدر طبي لقي 78 مدنيًا مصرعهم، وأصيب المئات.

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