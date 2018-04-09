أب مكلوم أمام جثة طفلته: «سامحيني يا بابا».. فيديو

في مشهد مؤلم تقشعر له الأبدان، يخاطب مدنيٌ سوري جثّة طفلته البريئة التي قُتلت جراء هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي على مدينة "#دوما"، متوسلًا إليها كي تستيقظ من جديد.https://t.co/RLt92PYmYF pic.twitter.com/xAct2Cnvaj — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2018

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو حزين، يظهر إنهيار أب أمام جثة طفلته التى راحت ضحية هجوم كيميائى على مدينة "دوما"، جاءت عبارته المؤثرة:"سامحيني يا بابا.. قومي يا بابا جبتلك شوكولاتة".يأتى الفيديو ضمن عدة مقاطع تظهر ضحايا الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق الشرقية، وظهر في تسجيل آخر، والد طفل صغير وهو يبكي قائلًا: "الله يرحمك ويسامحك يا محمد".يذكر أن الفيديو انتشر بقوة فى الساعات الماضية، بعدما تأثر الرواد بكلمات الأب المكلوم على طفلته التى راحت ضحية الهجوم، وبحسب مصدر طبي لقي 78 مدنيًا مصرعهم، وأصيب المئات.