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التلفزيون السوري: الدفعة الأولى من مسلحي "جيش الإسلام" تغادر "دوما"

الإثنين 09/أبريل/2018 - 12:03 ص
جيش الإسلام
جيش الإسلام
أ ش أ
أعن التلفزيون الرسمي السوري، أن الدفعة الأولى من مسلحي "جيش الإسلام" وأسرهم غادرت، مساء اليوم الأحد، مدينة دوما إلى منطقة في شمال سوريا خاضعة للمعارضة في إطار اتفاق توصلت إليه موسكو مع فصيل "جيش الإسلام".

وأكد التلفزيون، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن أيضا الدفعة الأولى من الرهائن المحررين غادرت من دوما، ووصلت إلى معبر تسيطر عليه قوات النظام السوري.

وكانت روسيا قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق مع "جيش الإسلام" لخروج مسلحيه من دوما على غرار ما حدث في بلدات أخرى في الغوطة الشرقية، ويقضي الاتفاق بانسحاب قرابة 8 آلاف من مسلحي الفصيل ونحو 40 ألف من عائلاتهم.

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