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حوادث

حبس مندوب شركة شحن سرق 6 هواتف محمول بالبساتين

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:15 ص
حبس
حبس
عمرو المصري :
أمرت نيابة البساتين، برئاسة المستشار تامر عاشور، بحبس مندوب شركة شحن 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة 6 هواتف محمولة واستبدالها بطوب قبل توصيلها للعملاء.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد أمين، وكيل النيابة، أن شركة شحن تتعامل مع شركة كبرى فى مجال التسويق عبر الانترنت ويقومون هم بتوصيل المنتجات للعملاء وفوجئ بأحد العملاء يخاطب الشركة بأنه اشترى 6 هواتف محمول وحينما فتح الطرد وجد مكانها طوب.

البداية تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من مدير شركة شحن يتهم فيه "م.ا" أحد مندوبى الشركة بسرقة 6 هواتف محمولة واستبدالها بحجارة قبل توصيلها للعملاء.

وبإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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