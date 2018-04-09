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رياضة

حسن مصطفى : لا يجب الأضرار بموظفين نادي الزمالك .. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:41 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، علي أنه لا يجب أن يلحق أي ضرر بالموظفين أو العاملين بنادي الزمالك، بسبب الأزمة المالية الحالية.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "تباحثت مع خالد عبدالعزيز خلال معسكر المنتخب المصري في زيوريخ هذا الامر".

وأضاف: "نتمني حل مشكلة نادي الزمالك بدون أي مشاكل أو فساد مالي أو إدانة من أي نوع، لأن ذلك سيؤثر سلبيًا علي صورة الرياضة المصرية".

وواصل: "موضوع الزمالك يُدرس بواسطة النيابة العامة التي تتولي التحقيق في الأمور المالية للنادي وإثبات حدوث أي سرقة أم لا".

وتابع: "لا يجب عدم السماح لعضو مجلس إدارة منتخب (هاني العتال) من حضور جلسات مجلس إدارة الزمالك بسبب خلاف مع رئيس النادي".

وأتم: "أتمني حل كافة المشاكل المتعلقة بالرياضة المصرية، لأن هذه المشاكل تضر بنا كثيرًا".

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