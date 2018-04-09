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رياضة

مرتضي منصور عن هزيمة الزمالك : «إحنا بقينا حصالة»

الإثنين 09/أبريل/2018 - 12:10 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
حسن العمدة
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خسارة فريقه من مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السويس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لمسابقة الدورى العام.

وأكد "مرتضى" في تصريحات عقب المباراة، أن إيهاب جلال يقدم استقالته لرئيس اللجنة المالية بالزمالك، وأوضح مرتضي .. «إحنا بقينا حصالة وإحنا مش طراطير وعاوز دكر يقول جريمتنا إيه علشان اللي بيحصل معانا في الفترة الحالية».

وشدد مرتضي، علي أن نادي الزمالك يتعرض لمؤامرة كبيرة بهدف إسقاطه وهو ما يتضح للجميع.

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته: "خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عايز يدمر النادي".

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