3 أشخاص يعتدون على عامل بالضرب بالمنصورة

اعتدى 3 أشخاص بالضرب على عامل وإصابته بإصابات خطيرة لخلافات بينهم لخلافات بينهم على فيس بوك.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول عبد الله على محمود عبد العزيز 19 عاما عامل ومقيم شارع الغريب بالمنصورة مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ولا يمكن استجوابه ادعاء اعتداء آخرين.



وبالانتقال وسؤال والده 54 عاما عامل اتهم كلا من حسام ب س 26 عاما عامل وشقيقه أحمد 19 عاما طالب و عماد ف م 31 عاما عامل ومقيمين شارع محمد فتحى بالتعدى على نجله بالضرب بالايدى والعصى واحداث اصابته لتعدى كل منهما على الآخر بالسب والشتم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطهما وبمواجهتهم أنكروا اتهام والد المصاب لهم واتهم الثالث المصاب بالتعدى عليه بالضرب واحداث اصابته بسحجات بالساعد الأيمن وجار موالاة الاستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور امكانية ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6356 لسنة 2018 إدارى القسم وجار العرض على النيابة.