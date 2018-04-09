ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس قهوجي مزق جسد مالك مطعم في مشاجرة بالمرج

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:00 ص
حبس قهوجي مزق جسد
حبس قهوجي مزق جسد مالك مطعم في مشاجرة بالمرج
عمرو المصري
أمرت نيابة المرج برئاسة أحمد شديد، بحبس قهوجى، 4 أيام، مزق جسد مالك مطعم بسلاح أبيض، أثناء مشاجرة بسبب بيع الثاني المشروبات للزبائن، مما قلل جلوسهم علي المقهى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المرج إخطارا من المستشفى بوصول "عامد ع" صاحب مطعم، مصاب بنزيف فى المخ وجروح فى أنحاء متفرقة من جسده نتيجة طعنه بآلة حادة ولا يمكن استجوابه بسبب سوء حالته.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم "على ا" يملك مقهى بجوار مطعم يملكه المجنى عليه، حيث اشتكى المتهم من تقديم المجني عليه المشروبات الساخنة والباردة للزبائن، مما قلل من جلوس الزبائن على المقهى وطلب المتهم من المجنى عليه أن يكتفى بتقديم الطعام فقط ولا يقدم مشروبات للزبائن.

وفى يوم الحادث وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه بسبب ترك أحد الزبائن مقهى المتهم وشرائه المشروب من مطعم المجنى عليه، ما أثار غضب المتهم، الذي توجه إلى المجنى عليه وطالبه مجددا بالتوقف عن بيع المشروبات للزبائن والاكتفاء ببيع الطعام فقط، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى تشابك بالأيدى أحضر على إثره المتهم سلاحا أبيض وطعن به المجنى عليه وفر هاربا، تم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

ترشيحاتنا

عمرو أديب: الفسيخ سبب هزيمة الزمالك من المقاصة.. وهنهبط للدرجة الثانية.. فيديو

غدا.. تسليم 144 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» بدمياط الجديدة

صحيفة: 6 ذئاب باكستانيين يختطفون طفلا مصريا ويعتدون عليه في الكويت

مصدر أمني ينفى محاولة شخص وضع عبوة ناسفة أمام كنيسة بالعبور

شاهد .. مي عز الدين مع الطفلة "مرح" بفستان ذهبى أنيق

مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو

أمين الفتوى يوضح حكم تسييد «النبي» في التشهد

سيارة تدهس طفلا مصريا في السعودية «نجا بأعجوبة».. فيديو

حسن كامي باكيًا: زوجتي كانت أمي وابنتي وصديقتي.. فيديو

فاروق جعفر يفتح النار على إيهاب جلال .. «الزمالك نادى كبير مش مركز شباب».. فيديو

طرق مختلفة لتقديم الفسيخ والرنجة لأسرتك .. صور

«الكينوا تغزو الصحراء القاحلة».. نائب وزير الزراعة يتفقد أول مزرعة لإنتاجها في مصر.. يؤكد: يمكن الاستفادة من المحصول في تحسين الخواص الصحية لرغيف الخبز.. والمراكشي: يعد أحد أھم أغذية المستقبل للإنسان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

حسام حبيب يحيي حفلا بالسخنة في اليوم التالي لزواجه من شيرين .. صور

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

شاهد .. 50 صورة من مباراة التعادل السلبي بين الأهلي وسموحة

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

فيديو

متحدث الحكومة يكشف سبب طرح شركات البترول في البورصة .. فيديو
فنانون محرومون من تناول الفسيخ والرنجة.. جنات تتعرض لوعكة صحية بسببها .. ووجبة فاسدة وراء وفاة والد سيمون .. وهالة صدقى تفضل تلوين البيض
حسن مصطفى : لا يجب الأضرار بموظفين نادي الزمالك .. فيديو
شاهد.. المقاصة يكشف تفاصيل مثيرة حول انتقال «الشحات وانطوي وأحمد سامي» للأهلي
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟