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محافظات

محافظة أسوان: 140 حديقة مستعدة لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:35 ص
محافظة أسوان : 140
محافظة أسوان : 140 حديقة مستعدة لإستقبال المواطنين للاحتفال
شكرى السيد
استعدت محافظة أسوان لاستقبال احتفالات اليوم بأعياد الربيع وشم النسيم حيث قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إنه تم تجهيز وإعداد الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم، والتى تصل لنحو 140 حديقة عامة على مستوى المحافظة بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية وخاصة المنتشرة فى الحدائق والمواقع السياحية والأثرية.

وأضاف المحافظ أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل حول الكنائس حتى يتمكن المواطنين وضيوف أسوان من السائحين والزائرين للاحتفال.

وأشار حجازى، إلى رفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية ونشر فرق الانتشار من سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل السريع مع أى حالات اشتباه تسمم تتسبب فيها تناول الأسماك المملحة، لافتًا إلى أهمية التعامل السريع مع أى حالات طوارئ وخاصة حالات الغرق فى مجرى نهر النيل على الرغم من التحذيرات المسبقة التى تتم فى هذا السياق وخاصة فى منطقة الجزر النيلية وعلى جانبى النيل.

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