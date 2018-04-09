مصر تتجه للطاقة النظيفة .. رئيس الوزراء: ملتزمون بإجراءات مواجهة التغيرات المناخية.. و«البرلمان»: مصر من أولى الدول في توليد الطاقة المتجددة.. وبرلماني: الأمم المتحدة تشيد دائما بمصر بهذا المجال

«طاقة البرلمان»: الأمم المتحدة تشيد دائما بمصر في استخدام الطاقة النظيفة

«طاقة البرلمان»: مصر من الدول الرائدة في استخدام الطاقة النظيفة

برلماني: مصر أصبحت دولة رائدة في استخدام الطاقة المتجددة



أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال استقبال باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها، أن مصر ملتزمة بالإجراءات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية واستخدام الطاقة المتجددة او النظيفة، وذلك وفق رؤية 2030، كما تناول اللقاء الموقف العام بالنسبة للاتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي، وأكد النواب أن مصر بها كميات كبيرة من الطاقة المتجددة وانها من الدول الرائدة في المجال وأنها تحافظ على المناخ من التغيرات بشكل كبير.



في البداية قال النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تسير بخطى منتظمة باستخدامها الطاقة المتجددة بشكل متطور جدًا في جميع أنواع الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن منظمة الامم المتحدة أشادت بدور مصر في استخدامها اللطاقة المتجددة أكثر من مرة، وذلك خلال خلال اجتماعها بنوفمبر الماضي.



وأضاف "غلاب" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن مصر تقيم مشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بكمية كبيرة على ساحل البحر الأحمر حيث تولد منه طاقة كبيرة جدًا كما يوجد أيضا محطات توليد الطاقة من الطاقة الشمسية بأسوان.



وأشار وكيل لجنة الطاقة إلى أن انسحاب عدد من الدول المتسببة في التلوث البيئي من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ بإعطاء 100 مليار دولار للدول الفقيرة لاستخدام الطاقة النظيفة المتجددة، تعوق عملية الحفاظ على البيئة من التغير المناخي للسيئ.



ومن جانبه قال النائب أيمن عبد الله وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر مشاركة في اتفاقية تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي لديها إمكانيات هائلة في استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على المناخ، ومن الدول الرائدة في استخدام الطاقة المتجددة بشكل عام.



وأضاف "عبد الله " في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مصر من أوائل الدول التي استخدمت الطاقة النظيفة من توليد الطاقة من الأمواج بالسد العالي وذلك منذ عقود قبل استخدام دول كثيرة للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر كذلك تستغل الطاقة الشمسية بشكل كبير عن طريق مشروع الطاقة الشمسية بمدينة أسوان، لافتًا إلى أن لدينا خبرات كبيرة في مجال استخدام الطاقة المتجددة.



وفي السياق ذاته قال النائب صلاح الدين عيسى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تسير في خطى منتظمة وتخطى خطوات كبيرة في عملية استخدام الطاقات النظيفة بدلًا من المحروقات وذلك وفقًا لرؤية 2030، موضحًا أن مصر لا تحتاج توصيات من الخارج لزيادة انتاج الطاقة من الطاقة النظيفة والمتجددة.



وأكد "عيسى" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مصر دولة رائدة في استخدام الطاقة النظيفة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك تطورا غير مسبوق في استخدام الطاقة المتجددة، موضحًا أن محطة توليد الطاقة من الطاقة الشمسية بأسوان من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، وهو ما يعد إنجازا لمصر، بالاضافة إلى محطة الضبعة النووية التي سيكون لها دور كبير في توليد الطاقة.