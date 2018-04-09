فنانون محرومون من تناول الفسيخ والرنجة.. جنات تتعرض لوعكة صحية بسببها .. ووجبة فاسدة وراء وفاة والد سيمون .. وهالة صدقى تفضل تلوين البيض

جنات تتعرض لوعكة صحية بسبب الفسيخ

مدحت صالح : مقل فى تناول الرنجة والفسيخ





تحتفل مصر بعيد شم النسيم، عيد استقبال الربيع، وللعيد عادات وتقاليد توارثها المصريون جيلا بعد جيل، بين وجبات "الفسيخ والرنجة"، و"البيض" و"البصل الأخضر".



جنات :

ذكرت الفنانة المغربية الشابة “جنات” بأنها عادة لا تمارس الاحتفالات بشم النسيم وليست معتادة على طقوسه، وأشارت أيضًا خلال حديثها في إحدي حلقات برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي على فضائية CBC، بأنها تعشق عيد الربيع كثيرًا ولكنها برغم ذلك ليس ممن يحتلفون به كثيرًا وخاصة عن طريق تناول الأطعمة التي ارتبطت بتلك المناسبة مثل الرنجة والفسيخ وما إلى ذلك.







هالة صدقى :

ذكرت أيضًا الفنانة “هالة صدقي” عن كيفية قضاء مناسبة شم النسيم والعادات التي تقوم بها فيه، فقالت بأنها تخاف من “الفسيخ والرنجة” والأسماك الدسمة بشكل عام، وتكتفي بتلوين البيض وأيضًا تخشي من آثار تلك الألوان علي أبنائها.



سيمون :

من أبرز حكايات المشاهير مع "الفسيخ"، مأساة الفنانة سيمون التي توفي والدها بسببه، وحذرت الدكتورة شيرين زكي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، من تناول الفسيخ واستشهدت بواقعة وفاة والد الفنانة سيمون لتسممه بتناول وجبة فسيخ فاسدة.



وقالت خلال لقائها الإعلامي محمد الغيطي في برنامج "صح النوم" المذاع على فضائية «ltc»، إنها تشوي الرنجة لقتل البكتيريا الموجودة بها، فتسمم البكتيريا اللاهوائية من أخطر أنواع التسمم، التي يتعرض لها المواطن بعد تناوله الفسيخ.



وتابعت: إن أعراض التسمم بالبكتيريا اللاهوائية هي دوران وغثيان وخمول في العضلات، وقد تصاب عضلات التنفس بالشلل وتسبب الوفاة.







مدحت صالح :

في لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامجه “90 دقيقة” على قناة “المحور”، ذكر أنه ليس من عاشقي الفسيخ والرنجة، ولكنه يتذوقهما في شم النسيم لمجرد التذوق فقط، ولا يُكثر من تناولهما.



