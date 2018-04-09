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حوادث

ضبط فلاح اعتدى على آخر بسكين لخلافات مالية بينهما بالدقهلية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:24 ص
ضبط فلاح اعتدى على
ضبط فلاح اعتدى على اخر بسكين لخلافات مالية بينهم بالدقهلية
همت الحسينى
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة القبض على فلاح اعتدى على آخر بسكين واصابته بإصابات خطيرة نتيجة خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنزلة بوصول سامح محمد الحسينى البغدادى 24 عاما فلاح ومقيم النسايمة مركز المنزلة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه بكسر فى قاع الجمجمة ادعاء تعدى من آخرين وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة .

وانتقل ضباط مباحث لمكان البلاغ وسؤاله اتهم طعيمه م م 54 عاما فلاح ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بسكين كانت بحوزته واحداث اصابته نتيجة خلافات مالية بينهما.

وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأضاف بتخلصه من السكين المستخدمه والقائها باحد المصارف وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5767 لسنة 2018 جنح المركز وجار العرض على النيابة.

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