وكيل الأزهر: مقتل المدنيين في دوما بسوريا عمل إجرامي جبان

أدان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، مساء السبت، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.



وقال «شومان» عبر صفحته على «فيسبوك»، إن ما حدث في الدوما بسوريا هو عمل إجرامي جبان، يجب ألا يمر مرور الكرام، ويوجب معاقبة الفاعل الحقيقي كائنًا من كان.



وتابع: أنه لا ينبغي استغلاله كذريعة لصب المزيد من المصائب على رأس الشعب السوري والإجهاز على البقية الباقية بدعوى تأديب الفاعل، وهو ما يقتضي تشكيل لجنة محايدة يفضل أن تكون عربية لتقصي الحقائق وإعلان النتائج بشفافية، ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لمن أقدم على هذا العمل الإجرامي الجبان.



