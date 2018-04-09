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فن

أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:54 ص
أمير الغناء العربي
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا
محمد صبحي
أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر حفله الغنائي داخل المسرح بدار الأوبرا المصرية بمناسبة اعياد الربيع وشم النسيم والذي حمل لافتة "كامل العدد".

افتتح المطرب الكبير حفله بأغنية "وانت ماشي في مصر" وسط عاصفة من التصفيق الحار بعدها قام بشكر الحضور وهنأهم بأعياد شم النسيم والربيع ثم قدم غاني "بحبك انا" ،"بعد حبك " ،"لو روحت بعيد".

كما قدم للمرة الأولى أغنية الجديدة "وعد مني" التي قام بتصويرها مؤخرا مع المخرج نبيل مكاوي وهي من كلمات خلود أبو السعود ولحن أحمد الزعيم توزيع نادر حمدي وإنتاج وإدارة أعمال تامر عبد المنعم.

واستكمل أمير الغناء وصلته الطربية والرومانسية بأغاني مبهجة تمايل معها الجمهور منها "مسا النور والهنا" لوردة ،" كل ما اقول التوبة " و"جانا الهوا" للعندليب عبد الحليم حافظ و "علي الضحكاية" و"انا قلبي ليك" .. بالإضافة إلي "غلطة " ، " لو بتحب" واختتم حفله بأغنية "احلف بسماها وبترابها" التي زادت من أجواء الإثارة والحماسة الوطنية.

حضر الفنان الكبير هاني شاكر بصحبة أفراد إدارة أعماله التي يتولاها تامر عبد المنعم وكانت ضمن الحضور زوجته نهلة وعدد من صديقاتها والأعلامية سهير جودة.
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور
أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

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