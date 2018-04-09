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حوادث

مصرع طالب فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بمنية النصر

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:21 ص
مصرع طالب فى حادث
مصرع طالب فى حادث تصادم بين دراجة بخاريه وتروسيكل
همت الحسينى
شهد طريق منية النصر بالمنزلة مصرع طالب إثر حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل أمام قرية أبو ذكرى التابعة لمركز منية النصر.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزى بوصول احمد حامد رشاد السعيد 18 عاما طالب ومقيم قرية كفر علام التابعة للمركز مصابا بحالة غيبوبة وفقدان للوعي ادعاء حادث طريق وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى وتوفى عقب وصوله.

وبالفحص تبين انه اثناء استقلال المتوفى دراجته النارية بدون لوحات معدنية على طريق منية النصر المنزلة وامام قرية كفر ابوذكرى اصطدم بتروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة صلاح الدين على جبر 56 عاما عامل ومقيم قرية برمبال الجديدة بالمواجهة حال عبوره احدى الفتحات المرورية بالطريق.

وبسؤال قائد التروسيكل وعم المتوفى السعيد رشاد السعيد حامد 52 عاما عامل ومقيم قرية كفر علام ايد ذات المضمون وورد تقرير مفتش الصحة يفيد ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالحكم ولا توجد شبهة جنائية .

وتم التحفظ عى المركبتين على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3197 لسنة 2018 جنح المركز وجار العرض على النيابة .

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