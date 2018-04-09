القبض على 29 من قادة تنظيم جماعة الإخوان بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من توجيه ضربات استباقية قاصمة ضد تنظيم الإخوان الإرهابى على خلفية ورود معلومات عن شروع 27 شخصا من قيادات التنظيم على إحياء التنظيم المحظور من خلال اجتماعات تنظيمية وتواصل عبر "فيس بوك" وغيره وأن تلك المعلومات تم التحقق منها ، حيث تبين ضلوع الـ27 قيادة وهم يمثلون أعضاء مكتب ادارى للجماعة فى مدن المنيا التسعة وقيادات تنظيمية اخرى وان المخطط الإخوانى كان يهدف لإشاعة الفوضى وتنفيذ مخططات تخريبية قبيل واثناء أعياد الأقباط وشم النسيم.



ونجحت حملة امنية مكبرة بعد إذن النيابة من ضبط الـ27 اخوانيا، أبرزهم صلاح .ر واحمد .ع من مركزى مغاغة والعدوة وربيع .ع قيادى تنظيمى من مطاى وسيد .وحسام .غ وربيع .م قيادات تنظيمية من المنيا وأبو قرقاص.



وضبط بحوزتهم أوراق تنظيمية وأجهزة كمبيوتر عليها مخططاتهم التفصيلية وأوامر التحرك لإشاعة الفوضى والحض على التظاهر والتخريب والعمل على إحياء جماعة الاخوان المحظورة وقلب نظام الحكم.



وفى سياق متصل ألقت الاجهزة الامنية بالتزامن مع تلك الحملة على مسئول حركة حسم بالمنيا "ا-م-ع"، وبحوزته أوراق تنظيمية وخطط ارهابية تفصيلية لاستهداف الأمن والأقباط ومنشآت الدولة المختلفة وتحرر المحضر رقم 4012/2018.



وفى نفس الاطار وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية تم ضبط احد ابرز قيادات الاخوان المسئولين عن صفحة كلمتى والتى تحض على قلب نظام الحكم واشاعة روح اليأس وبث الشائعات.