ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

القبض على 29 من قادة تنظيم جماعة الإخوان بالمنيا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:19 ص
القبض على 29 من
القبض على 29 من قادة تنظيم جماعة الإخوان بالمنيا
ايمن يونس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من توجيه ضربات استباقية قاصمة ضد تنظيم الإخوان الإرهابى على خلفية ورود معلومات عن شروع 27 شخصا من قيادات التنظيم على إحياء التنظيم المحظور من خلال اجتماعات تنظيمية وتواصل عبر "فيس بوك" وغيره وأن تلك المعلومات تم التحقق منها ، حيث تبين ضلوع الـ27 قيادة وهم يمثلون أعضاء مكتب ادارى للجماعة فى مدن المنيا التسعة وقيادات تنظيمية اخرى وان المخطط الإخوانى كان يهدف لإشاعة الفوضى وتنفيذ مخططات تخريبية قبيل واثناء أعياد الأقباط وشم النسيم.

ونجحت حملة امنية مكبرة بعد إذن النيابة من ضبط الـ27 اخوانيا، أبرزهم صلاح .ر واحمد .ع من مركزى مغاغة والعدوة وربيع .ع قيادى تنظيمى من مطاى وسيد .وحسام .غ وربيع .م قيادات تنظيمية من المنيا وأبو قرقاص.

وضبط بحوزتهم أوراق تنظيمية وأجهزة كمبيوتر عليها مخططاتهم التفصيلية وأوامر التحرك لإشاعة الفوضى والحض على التظاهر والتخريب والعمل على إحياء جماعة الاخوان المحظورة وقلب نظام الحكم.

وفى سياق متصل ألقت الاجهزة الامنية بالتزامن مع تلك الحملة على مسئول حركة حسم بالمنيا "ا-م-ع"، وبحوزته أوراق تنظيمية وخطط ارهابية تفصيلية لاستهداف الأمن والأقباط ومنشآت الدولة المختلفة وتحرر المحضر رقم 4012/2018.

وفى نفس الاطار وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية تم ضبط احد ابرز قيادات الاخوان المسئولين عن صفحة كلمتى والتى تحض على قلب نظام الحكم واشاعة روح اليأس وبث الشائعات.

ترشيحاتنا

فاروق جعفر : الزمالك مش سوق .. والأهلى ميقدرش يعمل كده .. فيديو

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

مرتضى منصور: ليس لدي صلاحيات لمحاسبة إيهاب جلال واللاعبين

مرتضي منصور عن هزيمة الزمالك : «إحنا بقينا حصالة»

مرتضى منصور عن أزمات الزمالك الحالية : توقيع عبد الله السعيد السبب

سعر صادم لفساتين بنات شيرين في حفل زفافها على حسام حبيب.. صور

طلعت يوسف: سأترك المقاصة فى حالة رحيل نجوم الفريق

حسام حبيب يحيي حفلا بالسخنة في اليوم التالي لزواجه من شيرين .. صور

أول قرار من إيهاب جلال بعد إعلان استقالته من تدريب الزمالك

شاهد.. أحمد عادل عبد المنعم يبكي على الهواء ويطلب العودة للنادي الأهلي

مدير الكرة بالزمالك يفجر مفاجأة.. إيهاب جلال لم يخطرنا بالاستقالة

وزير المالية: ندرس مع التضامن إضافة مستحقات 80% من الأجر للمعاشات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

حسام حبيب يحيي حفلا بالسخنة في اليوم التالي لزواجه من شيرين .. صور

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

شاهد .. 50 صورة من مباراة التعادل السلبي بين الأهلي وسموحة

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

فيديو

مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو
رئيس شعبة الدواجن: مصر تنتج 11 مليار بيضة سنويا .. فيديو
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: سعدت بمجهودات "السيسي" في مكافحة الإرهاب .. فيديو
عمرو أديب لوزير قطاع الأعمال: بلاش نتعامل مع شركات الدواء مثل عمر أفندي .. فيديو
فاروق جعفر : الزمالك مش سوق .. والأهلى ميقدرش يعمل كده .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟