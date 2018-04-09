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رياضة

مدير الكرة بمصر المقاصة: الفوز على الزمالك أعاد لنا الأمل

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:09 ص
وليد هويدي
وليد هويدي
قال وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة إنه سعيد بتحقيق الفريق الفوز في مباراة الزمالك بهدف دون رد مضيفا أن لاعبي الفريق استطاعوا تحقيق الأمل من جديد.

وأضاف هويدي، في تصريحات لبرنامج "اكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" ان النادي الاهلي حتي الان لن يتفاوض على لاعبي مصر المقاصة للحصول على خدماتهم في فترة الانتقالات المقبلة قائلا "احنا بنسمع زي اي حد مفيش حاجة رسمية حتى الآن".

وأكمل ان هناك علاقة قوية تربط نادي مصر المقاصة والنادي الأهلي ولا يوجد اختلاف بينهم.

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