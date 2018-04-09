مصدر أمني ينفى محاولة شخص وضع عبوة ناسفة أمام كنيسة بالعبور

نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما تردد عن محاولة شخص وضع عبوة ناسفة أمام كنيسة ماربولس بمدينة العبور.



وأكد المصدر أن بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة العبور من الخدمات الأمنية المعينة على كنيسة ماربولس بمدينة العبور مديرية أمن القليوبية بضبط المدعو / محمد س ج 21 سنة عامل مقيم مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية بنوع الاشتباه حال محاولته دخولها وبحوزته حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها بعض الملابس، حيث تبين رغبته فى استجداء أبناء الطائفة.



وبالتحرى عنه بمحيط محل إقامته تبين أنه معروف عنه وأسرته أعمال تسول ولم يستدل على ارتباطه بأى من عناصر النشاط المتطرف.



وأكد المصدر أمنى أن ما تم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح.



يشار إلى تداول أخبار غير صحيحة حول محاولة شخص مجهول وضع عبوة متفجرة داخل الكنيسة وأنه تم إخلاؤها.