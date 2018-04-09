خبير مروري: الثقافة المرورية تغيب عن معظم السائقين في مصر

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن معظم السائقين في مصر ليس لديهم الثقافة المرورية، ويجب منع المحسوبية في منح الرخص.



وأضاف "هشام"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة"، أن "السائقين لا يلتزمون بالسرعات المحددة، وقواعد سلامة الطرق، ويخاطرون بأرواحهم وأرواح المواطنين".



وأوضح أن "الرئيس السيسي برنامجه يعتمد على تحسين الطرق المصرية ووسعت الدولة طريق صلاح سالم، ومصر إسكندرية الصحراوي، وغيرهما من أجل تخفيف الكثافة المرورية، والحوادث المرورية".

