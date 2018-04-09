رئيس الترسانة يجتمع مع مجاهد قبل مواجهة "نجوم المستقبل"

حرص طارق السعيد رئيس نادي الترسانة على زيارة مقر اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية واجتمع مع أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة، وتطرق الحديث بين الطرفين حول مباراة فريقه أمام نجوم المستقبل، المقرر لها عصر الأربعاء المقبل على ملعب الترسانة في مباراة التي ستحدد المتأهل الي الدوري الممتاز بنسبة كبيرة خاصة وان الفريقين يتصارعان وحدهما على التأهل من مجموعة القاهرة.



ووفقا لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن رئيس الترسانة تحدث مع عصام عبد الفتاح هاتفيا خلال اجتماعه مع مجاهد عن حكم مباراة فريقه أمام نجوم المستقبل.