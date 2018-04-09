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مجدي طنطاوي : التنمية لم تتحقق في ظل استمرار الوساطة والمحسوبية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
توك شو
قال الإعلامي مجدي طنطاوي، إنه "من المستحيل تحقيق التنمية، طالما هناك في واسطة ومحسوبية ".

وأضاف "طنطاوي"، في برنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة"، أن "الاستثناءات في بعض الأمور تؤدي إلى مصائب في بلدنا، ولو كل واحد علم أن الواسطة تضر صاحبها قبل غيره لما فعلها".

وتابع : "أناشد الدولة المصرية بإصدار قانون بمنع الواسطة والمحسوبية، وكل من يخالف يعاقب بأشد درجات العقاب، وإحنا لدينا اتنين رؤساء اتسجنوا، ولو منعنا الواسطة هنبقى بلد عشرة على عشرة".

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