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متحدث الحكومة يكشف سبب طرح شركات البترول في البورصة .. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:00 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
عمرو ممدوح
كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح شركات البترول بالبورصة، موضحًا أن الفلسفة الخاصة بالقرار هو الرغبة في تحسين وضع تلك الشركات العاملة في البترول كون قطاع البترول في مصر واعد ولديه إمكانيات كثيرة للعمل.

وأضاف " سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن شركات البترول في مصر في حاجة إلى تمويل إضافي للتوسع في نشاطها ، نافيًا ما تردد عن الاستغناء عن أي من العمالة وهو أمر مستبعد تمامًا.

وأشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أكد في الاجتماع مع عدد من قيادات شركات البترول بعدم الاستغناء عن أي من العمالة في الشركات.

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