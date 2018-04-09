مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو

علقت «مارين لوبان» مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة، على انتقاد الاتحاد الأوروبي التعامل مع مصر في مجال حقوق الإنسان قائلة «الاتحاد يتعامل من منظور الكيل بمكيالين، ويعشق إعطاء دروس في الأخلاق».



وأضافت "مارين" خلال تصريحات تليفزيونية لها ، أن الاتحاد الأوروبي لا ينتقد ملف حقوق الإنسان إلا في بلدان معينة مثل مصر وروسيا، ويعطي ظهره لبعض الدول الأخري التي تنتهك تلك الحقوق ، لافتة إلى أنها لا تعترف نهائيًا بالاتحاد الأوربي لأنه كيان شمولي يبني ضد الشعوب والقوميات.



وأكدت مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة، أن الأمم لابد أن تتعامل مع بعضها البعض مع الأخذ في الاعتبار الأمن القومي لكل بلد، ولعل مصر كانت ضحية للجماعات الإرهابية واستطاعت ان تجتاز تلك المرحلة ولكن الانتقاد الأوروبي غريب للغاية ومتعجب .