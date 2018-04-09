رئيس شعبة الدواجن: مصر تنتج 11 مليار بيضة سنويا .. فيديو

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار كرتونة البيض ثابتة منذ 21 يوما، موضحًا أن انتاج مصر من البيض جيد جدًا وهناك وفرة في إنتاج البيض، حيث يُنتج سنويًا 11 مليار بيضة.



وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن أسعار كرتونة البيض في المناطق الشعبية 34 جنيها وتصل لـ 36 في المناطق الراقية، مناشدًا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق بدلًا من استغلال التجار الذين يقوموا ببيع الكرتونة بـ 40 جنيها.



وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة 24 جنيها حاليًا ، وتُباع للمواطنين بـ 28 جنيها.



