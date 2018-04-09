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جمال بيومي : 5 ملايين مصري يعملون في الخليج .. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بانطلاق أعمال الدورة الـ45 لمؤتمر العمل العربي، الذي ينعقد خلال الفترة من 8 إلى 15 أبريل المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن العلاقات العربية متشابكة ومتناغمة وهناك مؤتمرات خاصة لوزراء الاقتصاد والمال العرب، وكذلك مؤتمر لوزراء الصناعة العرب، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين البلدان العربية.

وتابع : "هناك 5 ملايين مصري يعملون في الخليج ويساندون برامج التنمية الخليجية ويعاملون أفضل معاملة، وهناك عمالة آسيوية تنافسنا".

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