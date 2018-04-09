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محافظات

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:47 ص
محافظ بورسعيد يشارك
محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم
كتب محمد الغزاوى
شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المواطنين، مساء امس الأحد، الاحتفال بليلة شم النسيم بعدد من الحدائق والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين.

والتقي المحافظة بالمواطنين، خلال جولته التي شملت مسرح "اللنبي" للفنان التشكيلي محسن خضير، وحديقة المسلة وشارع طرح البحر، والاحتفالية التي اقيمت بقرية جنة النورس مؤكدا لهم على أن شواطئ ومتنزهات وحدائق المحافظة جاهزة وعلي أعلى مستوى لاستقبالهم، وتم توفير كافة الإمكانات ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة من أجل توفير الأجواء المناسبة لهم لقضاء أوقاتهم والاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة نظمت 3 احتفالات، الأولى بحديقة سعد زغلول في حي العرب، وأحيتها فرقة صوت البحر للفن التلقائي والسمسمية بقيادة الفنانين جابر وفاطمة المرسي، والثانية بحديقة الأمل أمام مسجد صالح سليم في حي المناخ، وأحيتها فرقة نجوم الأغنية الشبابية بقيادة الفنان محمد الزهار، أما الاحتفالية الثالثة فأقيمت بحديقة بنزرت خلف بنزينة الغاز بالتعاونيات في حي الزهور، وأحيتها فرقة قصر ثقافة بورسعيد للفنون الشعبية للأطفال بقيادة الفنان محمد العشري.
محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم
محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم
محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم
محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم
محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم
محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم
محافظ بورسعيد يشارك المواطنين احتفالات ليلة شم النسيم

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