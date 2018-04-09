شرطة الإحتلال الإسرائيلي تطالب نتنياهو بتحديد موعد للتحقيق معه

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن طلب الشرطة الإسرائيلية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التنسيق معها، لتحديد موعد لجلسة تحقيق جديدة في قضية شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، والمعروفة إعلاميا باسم “الملف 4000″، وطلبت الشرطة من نتنياهو تحديد موعد خلال الأسبوعين المقبلين.



ومن المقرر أن تركز التحقيقات مع نتنياهو في الجلسة المقبلة على مواجهته بشهادات قدمها مستشاره الإعلامي السابق نير حيفتس، ومدير عام وزارة الاتصالات السابق شلومو فيلبر، ومالك شركة بيزك للاتصالات شاؤول ايلوفتش، والمديرة العامة للشرطة ستيلا ساندلر.



وتتعلق شهادة هؤلاء بعلاقة نتنياهو بصفقة مع أيلوفتش يقدم بموجبها نتنياهو تسهيلات ضخمة لشركة “بيزك” التي يملكها إيلوفتش؛ مقابل تقديم تغطية إيجابية لأخبار نتنياهو وزوجته سارا في موقع “والا” الإخباري المملوك لصاحب الشركة.