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توك شو

برلماني: الحرية دون مسئولية فوضى كبيرة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 08:01 ص
برلماني: الحرية بدون
برلماني: الحرية بدون مسؤولية فوضى كبيرة
توك شو
قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إهانة رئيس الدولة يمثل إهانة لكل المصريين.

وأضاف "رفعت"، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، مع عمرو عبدالحميد، أن قانون الجريمة الإلكترونية لا يكبل الحريات أو انتقاد المسؤولين.

وأكد أنه "يجب انتقاد المسؤولين ولكن لا يجب سبهم بالأباء والأمهات، وعلينا ضبط الألفاظ عند الانتقاد وعدم التطرق للسب والقذف".

وأكد أن هناك فرقا بين الحرية وتكميم الأفواه، موضحًا أن "الحريات بلا مسؤوليات فوضى كبيرة".

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