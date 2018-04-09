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إحالة 3 أطباء و3 موظفين للتحقيق في سمسطا ببني سويف

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:48 ص
إحالة 3 أطباء و3
إحالة 3 أطباء و3 موظفين للتحقيق في سمسطا ببني سويف
محمد عبد الحليم
أحال العميد عبد الرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببني سويف، ثلاثة أطباء وموظفين بالوحدة الصحية بقرية "قفطان الغربية" ومسئول التنظيم بقرية "بدهل" للشئون القانونية.

كان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، قام بالمرور على الوحدة الصحية بقرية قفطان الغربية، وتبين غياب 3 أطباء وموظفين، وقرر إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالوحدة المحلية.

وقام رئيس الوحدة المحلية، بالمرور على قرى "قفطان الشرقية، العساكرة، عزبة كمال" توابع قرية بدهل لحصر جميع المخالفات على الأراضي الزراعية وقرر تحويل مسئول التنظيم للشئون القانونية وعمل لجنة لحصر المخالفات والإجراءات التي تمت حيالها.

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