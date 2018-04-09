برلماني: الدولة تأخرت في إصدار قانون الجريمة الإلكترونية

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مصر تأخرت في إصدار قانون الجريمة الالكترونية، خاصة أن المجتمع أصبح يستخدم الإنترنت بكثافة وهناك حالة من الفوضى تسود مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف "رفعت"، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، مع عمرو عبدالحميد، أن المجتمع الالكتروني يجب أن يخضع لقانون يحكمه، وأنه هناك تطاول على الدولة في مواقع التواصل، وتسريب بيانات وأسرار للدولة، وعليه فأن القانون سيكون مهمًا لمعاقبة أي شخص يخالف القواعد المعلومة.



وأكد أنه في فرق بين الحريات والأدب في التعامل، وخصوصية المواطنين، مشيرًا إلى أن "البعض يلجأ لمفهوم الحريات من أجل إحداث فوضى في المجتمع".

