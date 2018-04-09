ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التعليم: تكليف مديرية الجيزة بحل مشكلة مدرسة طهما العياط .. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:31 ص
الإعلامي أحمد خيري
الإعلامي أحمد خيري
محمد الصاحى
أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم كلفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتفقد مدرسة طهما التابعة لإدارة العياط التعليمية، وتفقد آثار غرق المدرسة في مياه مجهولة المصدر، لافتا إلى أنه سيتم البدء في حل تلك المشكلة اعتبار من صباح غدا "الثلاثاء" عقب إجازة شم النسيم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبدالمنعم في برنامج «العاصمة» أن عرض تلك السلبيات التي تواجه العملية التعليمية من واجبات الإعلام، والذي ينبغي عليه ان يسلط الضوء على تلك السلبيات لحلها في أسرع وقت، من خلال المشاركة العامة في بناء الوطن.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة ستعمل على التواصل مع شركة المياه بالجيزة لرفع المياه من داخل تلك المدرسة، وتهيئة الأجواء للطلاب داخل المدرسة للوقوف في طابور الصباح وتحية العلم إعلاء لقيم الوطنية.

ترشيحاتنا

«دي جيه المحجبات» ظاهرة تجتاح تركيا.. والتذكرة تبدأ من 30 ليرة .. صور وفيديو

مرتضي منصور عن هزيمة الزمالك : «إحنا بقينا حصالة»

مصدر أمني ينفى محاولة شخص وضع عبوة ناسفة أمام كنيسة بالعبور

مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو

إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. سعر خيالى لفستان «درة».. وإطلالة جريئة لميريهان.. وإليسا تتألق

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية ستطرح في مصر .. فيديو

مرتضى منصور: ليس لدي صلاحيات لمحاسبة إيهاب جلال واللاعبين

أحمد سامي: شرف لي التواجد في النادي الأهلي

‏إبراهيم سعيد عن هزيمة الزمالك: «لو معاهم جوارديولا هيعتزل التدريب»

شاهد .. تعليق عمرو أديب الساخر بعد استقالة مدرب الزمالك

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

حسن كامي باكيًا: زوجتي كانت أمي وابنتي وصديقتي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير الغناء العربي يتألق في حفل "الربيع" بدار الأوبرا المصرية .. صور

حسام حبيب يحيي حفلا بالسخنة في اليوم التالي لزواجه من شيرين .. صور

سبب غريب وراء ترك حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب فى «تانى يوم زواج».. صور

شاهد .. 50 صورة من مباراة التعادل السلبي بين الأهلي وسموحة

شقيق «الأسطورة» ومدير أعماله يتعرض لحادث سيارة على الصحراوي.. صور

فيديو

حسن مصطفى : لا يجب الأضرار بموظفين نادي الزمالك .. فيديو
شاهد.. المقاصة يكشف تفاصيل مثيرة حول انتقال «الشحات وانطوي وأحمد سامي» للأهلي
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة تشن هجومًا حادا على الاتحاد الأوروبي .. فيديو
رئيس شعبة الدواجن: مصر تنتج 11 مليار بيضة سنويا .. فيديو
مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: سعدت بمجهودات "السيسي" في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟