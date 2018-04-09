التعليم: تكليف مديرية الجيزة بحل مشكلة مدرسة طهما العياط .. فيديو

أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم كلفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتفقد مدرسة طهما التابعة لإدارة العياط التعليمية، وتفقد آثار غرق المدرسة في مياه مجهولة المصدر، لافتا إلى أنه سيتم البدء في حل تلك المشكلة اعتبار من صباح غدا "الثلاثاء" عقب إجازة شم النسيم.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبدالمنعم في برنامج «العاصمة» أن عرض تلك السلبيات التي تواجه العملية التعليمية من واجبات الإعلام، والذي ينبغي عليه ان يسلط الضوء على تلك السلبيات لحلها في أسرع وقت، من خلال المشاركة العامة في بناء الوطن.



وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة ستعمل على التواصل مع شركة المياه بالجيزة لرفع المياه من داخل تلك المدرسة، وتهيئة الأجواء للطلاب داخل المدرسة للوقوف في طابور الصباح وتحية العلم إعلاء لقيم الوطنية.