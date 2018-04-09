شعبان خليفة : يجب طرح قانون العمل لحوار مجتمعي

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إنه يجب مراجعة مواد مشروع قانون العمل لتلافي عدم الدستورية.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أنه يجب طرح القانون لحوار مجتمعي برعاية وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مشيرًا إلى أن "70% من قانون العمل جيد جدًا".



وأكد أنه يجب مراجعة المادة 129 للحفاظ على القانون من عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن العمال متخوفون من المادتين 41 و42 في القانون، وأنه يجب مراجعتهما.

