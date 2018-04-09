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رياضة

محمد مصيلحي: النادي الأهلي مطالب دائما بتحقيق البطولات

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:36 ص
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
قال محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إن إدارة النادي وفرت كل الإمكانيات التي ساعدت الفريق على تحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها.

وأضاف مصيلحي في تصريحات لبرنامج "اكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن لقاء الغد مع منافسة فريق الزمالك سيشهد صراعا في قمة الصعوبة .

واكمل ان ما يحدث الآن داخل نادي الزمالك لا يؤثر على لاعبي كرة الطائرة في اي شيء مضيفا ان القلعة البيضاء ذات كيان كبير.

واختتم أن أي فريق داخل النادي الأهلي يخوض أي بطولة يطالب بالمكسب ودائما قادر على تحقيق الفوز معربا عن تمنياته بالتتويج بلقب كأس مصر للكرة الطائرة في مباراة الغد أمام الزمالك.

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