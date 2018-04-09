تامر النحاس: إيهاب جلال مستمر مع الفريق .. ويقود مران اليوم

كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين، عن حقيقة تقديم إيهاب جلال استقالته بعد الهزيمة أمام مصر المقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد الجيش بالسويس، فى مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ28 من الدورى المصرى الممتاز.



وأضاف تامر النحاس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا تايم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": " إيهاب جلال مستمر مع القلعة البيضاء لنهاية الموسم، وسيقود مران اليوم".



وتابع:" وجود اللجنة المالية وعدم استقرار النادى، أهم أسباب اهتزاز الفريق".



وأتم: "كنت أتمنى أن يبدأ إيهاب جلال مسيرته مع الزمالك من بداية الموسم، ولكنه قادر على قيادة الفريق للطريق الصحيح".