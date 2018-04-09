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رياضة

ممدوح عباس: راتب إيهاب جلال مع الزمالك أكبر منه .. ولازم يتحاسب

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:31 ص
ممدوح عباس
ممدوح عباس
واصل ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، انتقاده للمجلس الحالي لنادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وسخر عباس من الأرقام الكبيرة، التي يحصل عليها المدير الفني للفريق، إيهاب جلال، مع الزمالك، في الوقت الذي كان يحصل فيه مدربين أكبر منه، على أرقام أقل.

وأكد عباس في تغريدة له عبر تويتر: "عندما كنت رئيسًا للزمالك، كان يحصل حسن شحاتة على 180 ألف جنيه، بينما كان حسام حسن يحصل على 150 ألف جنيه فقط، في الوقت الذي يحصل فيه مدرب الزمالك الحالي على 4 ملايين و700 ألف في الموسم الأول، و7 ملايين و300 ألف جنيه، في الموسم الثاني".

وأكمل قائلا: "أقسم بالله أن من وضع مثل هذا العقد ووقع عليه يجب أن يحاسب وفقا للقانون".

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